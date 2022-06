Campeão paralímpico, Petrúcio Ferreira conquista a prata na etapa de Oslo da Diamond League

O atleta paralímpico brasileiro Petrúcio Ferreira ganhou a medalha de prata na prova dos 100 metros rasos na etapa de Oslo da Diamond League. O evento é um dos mais tradicionais do atletismo no mundo.

Além do velocista da Paraíba, que compete na classe T47 (para atletas com deficiência nos membros superiores), fizeram parte do pódio o norueguês Salum Kashafali, da classe T12 (para atletas com deficiência visual), que ficou com o ouro, e o argelino Skander Athman (T13), que terminou com o bronze.

Apesar de não ter vencido a prova, Petrúcio manteve o posto de atleta paralímpico mais rápido do mundo. No dia 31 de março, durante o Desafio CPB/CBAt, realizado no Centro de Treinamento Paralímpico, em São Paulo, ele bateu o recorde mundial da prova em sua classe ao terminar o percurso em 10s29.