Campeão do UFC, paraense foi pedido em casamento; veja fotos

Na noite desta segunda-feira (8), o campeão do UFC peso mosca, Deiveson Figueiredo, foi pedido em casamento na Estação das Docas, ponto turístico da capital paraense. Fotos do pedido de casamento foram divulgadas em um perfil no Instagram.

Deiveson Figueredo é paraense, natural de Soure. É campeão do UFC e fez uma defesa do cinturão. Foi considerado um dos destaques do esporte paraense e mundial em 2020.