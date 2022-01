Campeão do UFC, paraense Deiveson Figueiredo vai ser recebido com festa em Belém

O paraense Deiveson Figueiredo venceu o mexicano Brandon Moreno e reconquistou o cinturão do peso-mosca no último domingo (23), no UFC 270. Na tarde desta quinta-feira (27), por volta das 12h30, Daico retorna à Belém com o título e será recebido com festa: o lutador fará um desfile, no carro de bombeiros, pela cidade.

Para se preparar para a luta, Deiveson se mudou para os Estados Unidos e estava há mais de quatro meses longe da família. Depois do combate, o paraense disse que voltaria para casa para descansar e se recuperar, já que o confronto o deixou com alguns machucados.

Deiveson pretende voltar ao octógono no final do ano, para uma quarta luta com Brandon Moreno, ou com um novo adversário que ele escolheu: Kai Kara-France. O neozelandês, sexto colocado no ranking do peso-mosca, está com luta marcada contra o Russo Askar Askarov, segundo colocado da categoria. Assim, é possível que o próximo adversário do paraense saia desse combate.