Campeão do UFC, Deiveson Figueiredo visita o BOPE e afirma: 'Dia incrível'

O campeão da categoria peso-mosca do UFC, Deiveson Figueiredo, visitou o Batalhão de Operações Policiais Especiais (BOPE) da Polícia Militar do Pará nesta sexta-feira.

Daico, como é conhecido, estava acompanhado do irmão, Francisco, e da Priscila Pedrita, que também lutam no UFC. No local, os três realizaram um treino especial com os policiais do Bope.