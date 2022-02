Bulls x Suns: veja onde assistir ao vivo e qual é o horário do jogo pela NBA hoje, segunda (07/02)

A bola vai subir para Chicago Bulls x Phoenix Suns às 22h de hoje (07/02), em jogo pela rodada regular da NBA. A partida ocorrerá no United Center, em Chicago, Estados Unidos da América. Confira onde assistir o jogo ao vivo:

Onde assistir Chicago Bulls x Phoenix Suns?

A partida Chicago Bulls x Phoenix Suns pode ser assistida ao vivo pelo canal SporTV 2 e pelo serviço de streaming NBA League Pass, às 22h (horário de Brasília).

Como Chicago Bulls x Phoenix Suns chegaram para o jogo?

Os Bulls disputam acirradamente com Bucks e Heat pela liderança da Conferência Leste. Atualmente, estão em 2° lugar, com 33 vitórias e 20 derrotas, apenas 1 vitória a menos que o atual líder do Leste, o Miami Heat.

Considerando os resultados de todas as equipes de todas as Conferências da NBA, os Suns são o melhor time desta temporada, com uma ótima campanha de 42 vitórias contra apenas 10 derrotas.