Bruno Caboclo estreia pelo basquete do São Paulo, mas afirma: 'Espero conseguir produzir mais'

No último final de semanana o São Paulo venceu o Corinthians por 73 a 52, pela quarta rodada do Campeonato Paulista de basquete. Contando com a estreia do reforço de peso, Bruno Caboclo, o Tricolor venceu o Majestoso com direito a 16 pontos do novo contratado da equipe.

Bruno Caboclo é um dos principais jogadores do basquete brasileiro e avaliou positivamente a sua primeira partida pelo São Paulo. Escalado pelo técnico Claudio Mortari, o atleta são-paulino foi o segundo maior pontuador da equipe no clássico.

Caboclo afirmou que espera ter bastante evolução em sua sequência no São Paulo, buscando elevar ainda mais a qualidade da equipe, que segue em busca do primeiro título após a retomada do basquete no clube.

- Me senti bem neste primeiro jogo, foi minha primeira partida no São Paulo e podemos ver que a equipe está melhorando bastante. O primeiro tempo foi um pouco confuso pra mim, o que é normal em um novo time, mas depois me acertei. O time foi criando mais, conseguiu dominar o jogo, e agora já voltamos o foco para os próximos desafios - comentou Caboclo.

O jogador do São Paulo se mostrou feliz com os 16 pontos feitos, mas disse que demorou para engrenar na partida, afirmando que deseja conquistar mais.

- É uma boa marca fazer 16 pontos, mas espero conseguir produzir mais daqui pra frente. Demorei para engrenar no comecinho do jogo, mas fico feliz em poder ter ajudado a equipe a conseguir essa vitória importante - completou o atleta do time de basquete do São Paulo.