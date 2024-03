Brasileiros vão receber até R$ 250 mil por medalha nas Paralímpiadas de Paris

O Comitê Paralímpico Brasileiro (CPB) anunciou nesta quinta-feira (28), os valores das premiações que serão dadas aos atletas que medalharem nas Paralimpíadas de Paris 2024. O valor ficará entre R$ 25 mil e R$ 250 mil e vai levar em consideração a medalha conquistada e a prova que foi disputada.

Com isso, o CPB espera que mais de R$ 7 milhões sejam distribuídos entre os medalhistas paralímpicos nesta edição dos Jogos, o que quebraria o recorde da última Paralímpiadas, realizada em Tóquio.

"O aumento das premiações está de acordo com a evolução do esporte paralímpico no Brasil. Se fizemos uma campanha histórica em Tóquio, com 72 pódios e a distribuição de R$ 7 milhões em gratificações aos nossos medalhistas, esperamos superar todas essas marcas na França. E, a julgar pelos resultados no atual ciclo, temos totais condições de atingirmos tais objetivos", declarou Mizael Conrado, presidente do CPB.

Todas as medalhas de ouro, conquistadas em provas individuais, vão valer R$ 250 mil para cada atleta. Já a de prata vai ser R$ 100 mil e a conquista do bronze será premiada com R$ 50 mil.

Nas provas coletivas, que são por equipes, revezamento ou pares, o ouro vai valer R$ 125 mil para cada paratleta. A prata R$ 50 mil e o bronze R$ 25 mil por esportista.

Segundo a organização, os valores da premiação tiveram um aumento de mais de 56% para os medalhistas de ouro e prata. Já para o bronze, foi de 25%.

Além dos paratletas, os atletas-guia, calheiros, timoneiros e pilotos também recebem uma premiação, que será 20% do valor da maior medalha conquistada e mais 10% por cada pódio.

O objetivo em Paris é superar a marca da última edição, que conquistou 72 medalhas, sendo 22 de ouros, 20 de pratas e 30 de bronze. A maior medalhista do Brasil em Tóquio foi a nadadora Carol Santiago, com cinco pódios, sendo três como campeã, um de vice e um de terceiro lugar.