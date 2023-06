Brasileiro vence campeonato de pôquer online e fatura 1 milhão de dólares; veja

O brasileiro Felipe Boianovsky escreveu seu nome na história ao conquistar o título do Main Event-High do Spring Championship of Online Poker (SCOOP). Na quarta-feira (31) de maio, Felipe saiu vitorioso no torneio online, garantindo um prêmio impressionante de 1 milhão de dólares (aproximadamente R$ 5 milhões).

Já tendo conquistado vitórias em outras competições, Felipe acumulou um total de cerca de 2 milhões de dólares em eventos da PokerStars. Neste único torneio, ele conseguiu embolsar metade dessa quantia.

Sob o apelido de "lipe piv", Boianovsky superou um campo de 587 participantes ao longo de quatro dias, finalmente garantindo o prestigioso prêmio milionário.

Na emocionante fase final, Felipe derrotou Laszlo Bujtas, da Hungria, e o também brasileiro Paulo Brombim, que levaram para casa impressionantes quantias de mais de 768 mil dólares e quase 570 mil dólares, respectivamente.

No geral, o Main Event-High do Spring Championship of Online Poker acumulou uma premiação impressionante de 5,8 milhões de dólares, que foi distribuída entre os 71 jogadores com melhor desempenho.

Veja o ranking

Felipe “lipe piv” Boianovsky (Brasil): US$ 1.036.199 Laszlo “omaha4rollz” Bujtas (Hungria): US$ 768.358 Paulo “paulinhoo00” Brombim (Brasil): US$ 569.751 “DingeBrinker” (Estônia): US$ 422.480 “Deiv4za” (Lituânia): US$ 313.276 “WElcomeINnferNO” (Áustria): US$ 232.299 Daniel “DaniC19941893” Custódio (Portugal): US$ 172.254 Arsenii “hello_totti” Malinov (Rússia): US$ 127.729 “AnyExtras” (Canadá): US$ 100.011