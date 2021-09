Brasil vira sobre o Japão e chega às quartas de final da Copa do Mundo de Futsal

Em confronto bastante disputado, o Brasil venceu o Japão na Copa do Mundo de Futsal e, pela prrimeira vez em nove anos, para as quartas de final. Depois de sair atrás no placar, o time canarinho virou e confirmou o triunfo por 4 a 2. Ferrão, Leozinho, Pito e Gadeis marcaram para o Brasil, enquanto Hoshi e Nishitani descontaram para os japoneses.

O time nipônico abriu o placar no primeiro tempo, o Brasil virou para 3 a 1, viu o adversário asiático diminuiu e, no final do jogo, Gadeia deu números finais no último lance.

Agora, o Brasil encara o Marrocos nas quartas de final. A partida será domingo, às 10h (horário de Brasília), na cidade de Vilnius, na Lituânia.

FICHA TÉCNICA

Brasil: Guitta, Rodrigo, Gadeia, Dyego e Ferrão. Entraram: Marlon, Bruno, Leandro Lino, Leozinho, Rocha, Pito, Arthur e Dieguinho.

Técnico: Marquinhos Xavier.

Japão: Higor, Shimizu, Rafael Henmi, Nishtitani e Arthur Oliveira. Entraram: Hoshi, Yagi, Minamoto, Murota, Kato, Hoshi e Morimura.

Técnico: Bruno Garcia.