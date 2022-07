Brasil perde para Itália e fica com a prata na Liga das Nações de vôlei feminino

A seleção brasileira de vôlei não resistiu ao poder de fogo da Itália e foi derrotada por 3 sets a 0 na final da Liga das Nações, disputada neste domingo (17), na Turquia. O grande destaque da partida foi a jogadora Paola Egonu, de 23 anos, que marcou 21 pontos.

Pelo lado do Brasil, Kisy foi a maior pontuadora, com 14 pontos. A capitã Gabi pôs a bola no chão 11 vezes, mas não foi suficiente. É a terceira prata seguida da seleção na Liga das Nações, depois de dois títulos dos Estados Unidos.

O jogo

Num começo de jogo nervoso do Brasil, as italianas abriram vantagem com erros seguidos. As brasileiras reagiram na reta final, ao sair de 23 a 18 para 23 a 22. Mas as italianas conseguiram rodar suas bolas e fechar o set com 25 a 23.

As italianas dominaram também o segundo set, com erros seguidos da equipe brasileira a partir do segundo terço da parcial. Egonu adicionou 6 pontos à sua conta, todos de ataques e fechou a segunda parte do jogo com 25 a 22 para a Itália.

No terceiro set, pela primeira vez no jogo o Brasil chegou a estar na frente no placar. Numa disputa bola a bola, a seleção chegou na reta final com chances. Depois do empate em 20 e viradas de bola dos dois lados, no entanto, as italianas levaram a melhor e fecharam o jogo, em novo 25 a 22.