Brasil derrota Argentina, conquista ouro no fut 5 e alcança melhor campanha em Jogos Paralímpicos

A Seleção Brasileira de futebol de 5 venceu a Argentina por 1 a 0 na final dos Jogos Paralímpicos de Tóquio, no início da manhã deste sábado, 4 (horário de Brasília). O gol foi marcado por Raimundo Nonato, artilheiro do Brasil na competição, com seis gols, a sete minutos do fim da partida disputada no Parque Esportivo Urbano de Aomi.

Esta é a quinta medalha de ouro brasileira na modalidade. Desde que o futebol de 5 passou a fazer parte do programa paralímpico, em Atenas 2004, o Brasil sempre foi campeão e nunca perdeu sequer uma partida. Agora, são 27 jogos da Seleção, em cinco edições paralímpicas, com 21 vitórias e seis empates. Em Tóquio, em cinco jogos, foram 13 gols macados e nenhum sofrido.

Com mais esta conquista no Japão, o Brasil subiu ao lugar mais alto do pódio em 22 oportunidades na atual edição dos Jogos. Desta forma, o país superou a sua melhor campanha paralímpica. Em Londres 2012, a missão brasileira voltou para casa com 21 medalhas douradas.

Os outros ouros brasileiros foram: Fernando Rufino (canoagem 200m VL2), goalball masculino, Nathan Torquato (parataekwondo na classe K44 até 61kg), Gabriel Geraldo (50m costa e 200m livre na classe S2), Talisson Glock (400m livre na classe S6), Alessandro Silva (lançamento de disco na classe F11), Beth Gomes (lançamento de disco na classe F52), Claudiney Batista (lançamento de disco na classe F56), Alana Maldonado (judô na categoria até 70kg), Mariana D'Andrea (halterofilismo na categoria até 73kg), Gabriel Bandeira (100m borboleta na classe S14), Carol Santiago (100m peito, 50m e 100 m livre na classe S12), Wendell Belarmino (50m na classe S11), Silvânia Costa (salto em distância na classe T11), Petrucio Ferreira (100m rasos na classe T47), Yeltsin Jacques (1.500m e 5.000m na classe T11) e Wallace dos Santos (arremesso de peso na classe F55).

Vantagem contra a Argentina

Brasil e Argentina já haviam se enfrentado em uma decisão de Jogos Paralímpicos. Em Atenas 2004, os brasileiros superaram os argentinos, nos pênaltis, por 3 a 2. Com a vitória deste sábado, a Seleção aumentou seu retrospecto favorável diante da rival sul-americana.

Nas 21 decisões disputadas entre as duas equipes, o time verde-amarelo levou a melhor em 18 oportunidades - só foi vice no Mundial 2006, bem como na Copa América de 2005 e de 2017. Foram 56 gols a favor e 17 contra em 54 partidas entre as duas seleções.