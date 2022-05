Boxe recreativo ganha adeptos, afasta o sedentarismo e leva saúde à população de Ananindeua 

Se você tem como objetivo perder peso, tonificar os músculos, aumentar sua disposição, aliviar o estresse e não é muito fã de academia, então precisa conhecer os benefícios do boxe recreativo para a saúde física e mental. Em Ananindeua, na Cidade Nova II, WE 21, muitas pessoas procuram a prática esportiva buscando qualidade de vida.

O instrutor Ailton Ferreira afirma que cada vez mais mulheres procuram essa o esporte como auxílio para uma melhor qualidade de vida. Cerca de 90% de seus alunos são mulheres e essa atividade além de combater o estresse, faz com o praticante perde de 600 a mil calorias em uma aula, dependendo da intensidade dos exercícios e ressalta os motivos da procura pelos treinos do boxe recreativo.

“Essa modalidade é voltada para pessoas que querem não só um condicionamento físico, mas também qualidade de vida, que saíram do sofá da sua casa para realizar uma atividade e acham legal que no boxe possui muita movimentação”, explica.

Os treinos realizados na academia são intensos (Filipe Bispo / O Liberal)

Vida nova

Assim como em outras modalidades, o boxe recreativo libera endorfina, substância produzida pelo cérebro que gera uma sensação de bem-estar. É chamado “recreativo”, pois não tem contato (sparring) e o direcionamento não é formar um lutador. Porém, quem o pratica consegue aliar defesa pessoal ao vigor físico, além de trabalhar a coordenação motora e o fortalecimento muscular. É o caso da arquiteta Cinara Mendes, 36, que ingressou na modalidade recentemente e estava à procura de um esporte para extravasar e melhorar a condição física.

“Eu sempre gostei das artes marciais e procurei por questões de saúde. Passei por aqui e vi a academia. Após conversar com o professor, resolvi fazer a atividade”, disse.

Sequência

O treino ocorre em várias etapas, primeiro o aquecimento com o aluno pulando corda. Depois os treinos de sombra e esquiva, com um elástico esticado ou com apoio de um colega. Na sequência, uma série de abdominais e os alunos partem para o treino de movimentação. Por fim, os alunos socam nos sacos de areia, ou na pushing ball (uma bola em forma de gota presa no teto).

Disposição

Após duas semanas de treino, Cinara diz já observar os benefícios mentais e corporais, mesmo em tão pouco tempo na modalidade. Ela afirma que a prática motiva e se sente desafiada a melhorar cada vez mais.

“Mais disposição, eu tenho mais energia, as atividades orientadas pelo professor me geram um fôlego melhor. Me sinto desafiada, motivada e sinto que meu condicionamento, respiração e corpo vão ficar muito melhor”, finalizou.

A aluna Cinara Mendes, de 36 anos, já percebeu a importância da prática do boxe recreativo no seu dia a dia (Filipe Bispo / O Liberal)

Boxe recreativo e suas vantagens:

A prática de boxe modela e tonifica a massa muscular. Os braços, as pernas e abdômen, são trabalhados e fortalecidos durante a repetição de movimentos rápidos e intensos. Em determinados casos, para dar um único golpe, movimenta-se todo o corpo. Bons hábitos como alimentação balanceada e hidratação regular são peças essenciais para que os resultados apareçam.

Boxe reduz o estresse

Os benefícios da prática do boxe ajudam na saúde mental do praticante. Durante uma atividade física, há a liberação de endorfina no organismo, substância que contribui para o bem-estar, melhora o humor e reduz os níveis de estresse físico e mental.

Boxe aumenta a autoestima

A movimentação dos exercícios intensos ajuda na aceleração do metabolismo e na perda de peso. Conforme a intensidade dos movimentos e de fatores como boa alimentação, descanso e hidratação, em uma hora de treino pode-se queimar até 1.000 calorias.

A atividade regular deixa o corpo com um melhor aspecto. As mulheres confirmam que o esporte auxilia na redução de medidas. É um nocaute na baixa autoestima que se soma ao combate do estresse.

Melhora a saúde cardiovascular

O boxe propõe em alto grau o exercício aeróbico, isso sustenta a frequência dos batimentos cardíacos alta, aumenta o fluxo de sangue para todo o organismo e auxilia em uma respiração mais profunda durante a atividade. O praticante dessa modalidade desenvolve, com a regularidade dos exercícios: velocidade, resistência corporal e melhores reflexos.

Instrutor Ailton Ferreira e aluna Cinara Mendes durante treinamento (Filipe Bispo / O Liberal)

Golpes do boxe

1. JAB

O jab é um golpe de movimento tático do boxe, usado como preparação, para medir a distância, para testar as reações do adversário e também para defesa. É o golpe mais simples de ser executado e normalmente o mais utilizado.

2. DIRETO

O golpe certeiro. Direto é um soco mais potente lançado com a mão que está atrás da guarda. A execução do direto é similar à do jab, com a diferença de que o giro será feito para o outro lado.

3. CRUZADO

Golpe lateral, de curta distância. Para a execução de um cruzado perfeito, é preciso ter uma boa base e flexionar as pernas, porque essa impulsão será fundamental no fim do movimento. Deve ser feita uma rotação de ombro e quadril, em que a força não é feita para a frente, mas sim para o lado.

4. GANCHO

Golpe lançado em arco, com um braço curvado. Gancho, e uppercut, é um golpe executado de baixo para cima, tendo como alvo preferencial o queixo do adversário. A força está também no braço, mas, principalmente, no movimento que é feito com a perna, impulsionando o corpo para cima.

(Estagiário Dinei Souza, sob supervisão de Fábio Will, repórter de esportes de OLiberal.com)