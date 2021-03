Borrachinha ironiza críticas por ter bebido vinho antes de luta contra Adesanya

A declaração de Paulo Borrachinha ao afirmar que lutou “de ressaca e meio que bêbado” contra Israel Adesanya, em setembro do ano passado, após beber uma garrafa de vinho antes do confronto, na tentativa de dormir, não repercutiu nada bem entre os lutadores de MMA, que fizeram duras críticas ao brasileiro. Responsável por derrotar o mineiro por nocaute no segundo round, Adesanya também criticou duramente a afirmação do seu rival, e chegou a dizer para Borrachinha “engolir o ego, pois havia levado uma surra”.

Borrachinha, no entanto, parece não ter se importado com as duras críticas que recebeu nos últimos dias após a revelação de que ingeriu bebida alcóolica momentos antes de uma disputa de cinturão. Por meio de sua conta oficial no Twitter, inclusive, o brasileiro encarou a situação de forma bem humorada e, referindo-se a si mesmo na terceira pessoa, disse que seguia invicto em sua carreira no MMA, levando em conta os combates que fez sem a influência do álcool.

- (Paulo) Costa sóbrio ainda está invicto - escreveu Borrachinha através de suas redes sociais. Vale ressaltar que, antes do revés para Israel Adesanya, o mineiro estava invicto no MMA, com 13 vitórias contabilizadas.

Em meio à sua polêmica declaração e as críticas recebidas nos últimos dias, Paulo Borrachinha tem um importante desafio pela frente. No próximo dia 17 de abril, o lutador, de 29 anos vai enfrentar o ex-campeão peso-médio Robert Whittaker, em duelo que ainda não possui local definido.