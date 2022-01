Boninho dá novas dicas sobre participantes do 'BBB 22' e internautas cravam famoso surfista

O reality show da Globo "Big Brother Brasil" gosta de um surfista. Após Lucas Chumbo participar do programa em 2020, um novo atleta brasileiro pode configurar na atração, que começa no próximo dia 17. Enquanto a lista de convidados não é anunciada, o diretor do canal Boninho soltou algumas dicas - e uma delas encaixa perfeitamente com Pedro Scooby, segundo alguns internautas.

- Eu realmente queria o Pedro Scooby no BBB só pelo entretenimento a parte que as redes sociais da Luana Piovani vão proporcionar - brincou uma internauta pelo Twitter. De acordo com alguns sites especializados, Pedro será um dos participantes do grupo conhecido como Camarote VIP, que convoca famosos para entrarem no jogo ao lado dos anônimos.

A dica foi enviada por Boninho via Instagram. E não é a primeira vez que o conhecido diretor da TV envia sugestões aos fãs do programa. Em dezembro, Boninho cegou a mandar mais spoilers. Desta vez, duas se encaixam em Scooby, segundo os torcedores: "Cai dentro", que seria uma alusão ao atleta "cair dentro do mar".

Assim como "firma como uma rocha", afinal, rocha é o significado do nome Pedro, em grego. As especulações vão longe. Desde dezembro, quem também é cotado para o programa, que entrega R$ 1.5 milhão ao vencedor é o medalhista olímpico de vôlei Douglas Souza. Vale lembrar que os nomes oficiais serão ditos pela emissora apenas dias antes do programa, que estreia na segunda quinzena do mês de janeiro.