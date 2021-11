Bicampeã paraense de fisiculturismo dá dicas para novos praticantes do esporte

Foco, disciplina e muita dedicação. Esses são os pilares para quem deseja entrar no fisiculturismo. O esporte, homenageado no último sábado (30), tem atraído cada vez mais atletas às competições. Sobre a prática, a equipe de O Liberal conversou com a bicampeã paraense e bicampeã norte-nordeste de fisiculturismo, Lena Sousa. Ela avaliou o crescimento da prática no estado e deu dicas para iniciantes no esporte.

"Para quem está fazendo musculação e quer entrar na rotina do fisiculturismo, recomendo que não tenha medo. Ele é o nosso pior inimigo. Procure um profissional disposto a ajudar você, seja nos treinamentos, seja no preparo mental", avalia a atleta.

O fisiculturismo foi criado ainda no Século XIX, na Inglaterra. O esporte consiste em competidores que realizam poses especificadas para um painel de juízes que as classificam com base em simetria, muscularidade, tamanho, condicionamento e apresentação no palco.

Sobre o esporte, Lena conta que usou a prática como uma forma de redenção na vida. A atleta explica que, quando era mais nova, sofria bullying e, por isso, resolveu se profissionalizar no fisiculturismo.

"Eu poderia me isolar, mas quis ir além. Peguei todas as agressões que sofri e criei força dentro de mim. Hoje essa energia me ajuda a manter minha disciplina. É muito necessário você ter esse foco, senão desiste no meio do caminho", explicou.

Lena conta que o primeiro passo para se profissionalizar é o vínculo com uma federação da categoria. A partir do acordo, o atleta passa a ter conhecimento de profissionais que possam ajudar na preparação física, além de poder ingressar em campeonatos regionais e nacionais.

"A federação é o primeiro passo. Os campeonatos no Pará e no Brasil são super organizados. Só que, apesar da procura recente pela modalidade, os campeonatos ainda não têm a procura necessária. Precisamos aumentar o número de atletas", conta.