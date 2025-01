Belém terá a Copa Paraense de Breaking e curso de treinamento de arbitragem neste final de semana

A temporada esportiva 2025 está iniciando e a Federação Paraense de Breaking (FPAB) começa o ano com dois eventos importantes no calendário esportivo da modalidade. A primeira competição do ano já está marcada e será a Copa Paraense de Braking, que será disputada neste sábado (11), a partir das 16h30, na Unama da Avenida Gentil Bittencourt, 745, no bairro de Nazaré, em Belém.

Além das disputas da Copa Paraense de Breaking, o esporte também terá um outro evento importante no próximo final de semana, que também será organizado pela Federação Paraense de Breaking (FPAB). Será realizado no domingo (12), o curso de Treinamento e Arbitragem, a partir das 9h, no parque Urbano Porto Futuro, em Belém.

O breaaking paraense é um dos destaques no cenário nacional. Vários atletas ganharam visibilidade através do esporte, destaque para o b-boy Leony e também a b-girl Mini Japa, que disputam as principais competições nacionais e internacionais representando estado. Os dois estiveram juntos no Mundial, que foi disputado no mês de dezembro no Rio de Janeiro (RJ).

O Pará é um celeiro de craques no esporte e Mayara Collins, a b-girl Mini Japa, foi eleita a melhor atleta de breaking do Brasil e garantiu o troféu do prêmio Brasil Olímpico. Essa foi a segunda vez em que a paraense foi premiada de forma consecutiva, mostrando a força da modalidade no Estado do Pará.