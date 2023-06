Belém sedia torneios de ginástica artística no próximo sábado (17); confira

A Federação Paraense de Ginástica (FEPAGIN) organiza a Copa Estadual de Ginástica Artística e o Troféu Pará de Ginástica Artística, que ocorrem no sábado (17), na praça de alimentação do Shopping Bosque Grão-Pará.

O evento conta com a presença do árbitro internacional Maurício Santos, natural de Belém, que coordenará a banca de arbitragem, e da Vice-Presidente da federação, Camila Solano, que estará à frente desses eventos.

"A Copa e Troféu Estadual são as primeiras competições da Ginástica Artística no Estado do Pará para o ano 2023. As mesmas contam com clubes do interior e capital na Copa que é uma competição de massificação. E com os melhores ginastas do Estado no Troféu. O torneio é de extrema importância para a preparação das equipes para os eventos nacionais da Confederação Brasileira de Ginástica", disse Mauricio Ribeiro, do comitê técnico da Fepagin.

A programação para a Copa Estadual de Ginástica Artística é das 10h às 18h40, com uma pausa para almoço. Já o Troféu Pará de Ginástica Artística acontecerá das 19h às 20h50.

Os clubes que participarão das competições são: APGA, BODY TECH, CENTRO NORTE, MS GYM, Prefeitura de Marabá, Polo Santa Izabel, JUVENAL CORDEIRO e C.G. Pará.