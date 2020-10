Belém recebe etapa nacional do Fest Tênis

O Torneio Nacional Fest Tênis, etapa Belém, coordenada pela Confederação Brasileira de Tênis [CBT] é atração no final de semana.

Começa no dia 31 e vai até 2 de novembro com os jogos na sede campestre da Assembleia Paraense. O torneio conta pontos para o ranking da CBT e da ATQP.

De acordo com a informação da diretoria técnica da Federação de Tênis, o evento reúne na capital paraense cerca de 70 dos estados do Pará, Amazonas, Amapá, Maranhão, Piaui, Ceará e Alagoas.

No mês de setembro aconteceu a etapa Fortaleza – CE, onde Carol Rodrigues foi campeã na categoria 16 anos. Ramoel e Arthur Nunes foram terceiro lugar em duplas masculino 16 anos O Fest Tênis é o primeiro evento nacional com patrocínio da FPF em sua nova gestão.

A equipe paraense está formada por 30 tenistas na faixa dos 8 aos 18 anos. Vinicius Silva, 17, vencedor do paraense da primeira fase do campeonato adulto, participa pelo Tênis Clube do Pará.