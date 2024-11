Belém prepara recepção para Arthur Castilho, campeão mundial de karatê no Japão

A Prefeitura de Belém, por meio da Secretaria Municipal de Esporte, Juventude e Lazer (Sejel), vai organizar uma recepção especial para o atleta Arthur Castilho, de 17 anos, após a conquista do título mundial de karatê no Japão. O jovem paraense, que retorna neste sábado (2) às 16h30, será celebrado com um cortejo pelas ruas da cidade em um trio elétrico.

Arthur, que competiu na categoria Kumite de 16 a 18 anos, venceu sete lutas consecutivas, derrotando um adversário japonês na final e trazendo para o Brasil o primeiro ouro da história no Campeonato Mundial da Japan Karate Association (JKA). Faixa preta desde os 12 anos, o atleta contou com o apoio da Prefeitura de Belém para participar do torneio, que custeou sua passagem aérea ao Japão.

O prefeito de Belém, Edmilson Rodrigues, exaltou a vitória de Arthur como um exemplo de perseverança e talento para a juventude paraense. "Arthur é o primeiro paraense a conquistar esse título e representa o poder transformador do esporte. O sucesso dele é uma vitória não apenas pessoal, mas de toda a nossa comunidade. Apoiar jovens como ele é uma prioridade, e ver esse resultado nos enche de orgulho. Agradeço à família pelo apoio fundamental nessa trajetória", declarou o prefeito.

Thiago Costa, secretário em exercício da Sejel, também celebrou o título. "Ter um atleta de Belém alcançando esse nível é motivo de grande alegria para todos nós. Esse título nos enche de orgulho e reafirma a importância do incentivo do poder público para que nossos jovens realizem seus sonhos e elevem o nome de Belém mundo afora", afirmou o secretário.