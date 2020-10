Beach Tennis destaca rodada na sede do Pará Clube

O campeonato paraense de beach tennis tem uma semana de jogos na sua primeira etapa de competição. Os jogos começaram no domingo (18) e seguem até o dia 25 com a rodada final na sede campestre do Pará Clube. No encerramento, o presidente da FPF, Roberto Kataoka, garante uma festa de honra para os tenistas. “Estamos apostando nessa nova mania. O beach tennis é o esporte que mais cresce no Brasil”, destaca.

Os resultados da primeira rodada: Carla Nunes/Patrícia, 6/1 e 6/1, Ana Márcia/ Patricia; Angélica/ Edenilso 6/2 e 6/2, Karina/Rico; Cristiane/Tatyele, 6/4 e 6/4 Juliana/Josi; Mônica/Juliana 6/1, 1/6 e 10/8 Alessandra/Priscila; Mônica/Paulo 6/2 e 6/1 Alcinda Gabriel.

Rodada

Nesta quarta-feira (21) estão programados nove jogos com início às 8h.

Quadra 1 - 3ª Classe Feminino

Ana Márcia/Patricia x Carla Nunes/Patricia

Karina/Roberta x Raquel/Rosilda

Cristiane/Tatyele x Juliana/Rosi

Nicole/Alessandro x Altair/Almir – Misto Aberto

Quadra 2 – Misto 2ª Classe

Alcinda/Gabriel x Mônica/Paulo

Angélica/Edenilso x Karina/Rico

Eliane/Antônio x Renata/Roberto

Bruno/Samara x Celso/Telma

2ª Classe Feminino

Mônica/Juliana x Alexandra Priscila