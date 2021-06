Basquete máster do Pará ganha dois títulos no Campeonato Norte-Nordeste

O basquete máster paraense teve excelente participação no XIV Campeonato Norte Nordeste realizado no final de semana na cidade de São Luiz – MA no ginásio da APCEF.

Os paraenses conquistaram os títulos de campeão nas categorias: 45/49 anos e 65/69 anos.

Foi vice nos 30/34 anos; 40/44 anos, 50/54 anos, além de um terceiro lugar na categoria 35/39 anos.

A delegação paraense foi organizada pela Associação Paraense de Basquete Master [APBM]. O Campeonato coordenado pela FBBM faz parte do calendário nacional do basquete máster.

“Foi um saldo muito positivo para o nosso basquete. Os atletas estão de parabéns pela dedicação e empenho nos treinos. As medalhas conquistadas são prêmios para eles”, destacou Paulo Seráfico, da APBM, também atleta da categoria 65/69 anos, campeã após um árdua disputa com o Maranhão com a vitória de 75 a 73.

Os atletas campeões: Evaldo Badoca, Roberto Rocha, Paulo Seráfico, Beto Gaúcho, Eduardo Solano, Paulo Tomaz e Luiz Carlos o ‘cantor’.

Equipe categoria 45/49 anos, campeã: Cláudio Mota, Mário, Adriano Medeiros, Edson Oechsler , Márcio Pedrosa e César Portella, Afonso Geomárcio , Eduardo Gonçalves, Gleison Souza, Adson Albuquerque (Peixe) e Marcelo Sampaio (Boquinha).