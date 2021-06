Basquete: Brasil supera o Canadá e ganha medalha de bronze do AmeriCup Feminino

Num jogo eletrizante e de altos e baixos, o Brasil se impôs na segunda prorrogação e venceu o Canadá por 87 a 82 e pode subir ao pódio para receber a medalha de bronze da AmeriCup, torneio continental disputado em San Juan, Porto Rico.

Após um primeiro tempo marcado pelo equilíbrio, o Brasil abriu 15 pontos no terceiro período. A vantagem, porém, despencou no final do jogo, que terminou empatado em 68 pontos. Veio a prorrogação e novo empate, por 77 x 77. Desta vez, as brasileiras não deram chances e fecharam o jogo com o placar de 87 x 82.

Tainá Paixão e Clarissa foram as cestinhas com 19 pontos cada, e Érika de Souza a mais eficiente (21) e um duplo-duplo (10 pts e 10 reb).

A medalha de bronze conquistada motiva ainda mais para a seleção nacional em busca de uma vaga no Mundial da Austrália. O qualificatório acontece em fevereiro de 2022.

Alguns números da partida

Aproveitamento de Lances Livres: Brasil 72,7% x 47,1% Canadá

Aproveitamento de 2 pontos: Brasil 52,0% x 42,4%Canadá

Aproveitamento de 3 pontos: Brasil 33,3% x 30,0% Canadá

Assistências: Brasil 24 x 19 Canadá

Roubos de bola: Brasil 05 x 09 Canadá

Rebotes : Brasil 44 x 52 Canadá

Erros: Brasil 22 x 17 Canadá