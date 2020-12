Band acerta a contratação de Reginaldo Leme para comentar Stock Car

A Band acertou na última quarta-feira a contratação de Reginaldo Leme para comentar as corridas de Stock Car. A emissora adquiriu os direitos da principal categoria do automobilismo brasileiro até 2025 e anunciou Leme, que comentava Fórmula 1 na Globo, para reforçar ainda mais as transmissões. A informação foi divulgada inicialmente pelo site "UOL".

- O automobilismo é onde eu quero estar. Conheço a Stock Car desde o seu primeiro ano, em 1979, e é o ambiente em que eu mais gosto de trabalhar na minha vida. Vou estar onde o peso da longevidade da minha carreira possa ter um significado que favoreça este novo produto da Band - disse Reginaldo.

Reginaldo Leme também participará do "Show do Esporte" aos domingos, apresentado por Glenda Kozlowski e Elia Junior, e deve atuar em telejornais diários da Band, além de participações no canal fechado BandSports.

A contratação de Reginaldo é mais um investimento que a Band tem realizado no esporte. Além de competições de futebol, como os campeonatos alemão e italianos, e da Stock Car, a emissora contratou nomes de respeito no mercado. Antes de Leme, a emissora trouxe Kalinka Schutel, que apresentava o "Auto Esporte" nas manhãs de domingo na TV Globo.