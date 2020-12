'Babalu' desafia o gigante Mondragon no Revelation Fight

O ébano Gerônimo 'Mondragon' está de volta ao octógono. O gigante do MMA paraense reaparece como figura principal da 6ª edição do 'Revelation Fight Championship 6' que acontece no dia 10 no espaço da casa de show Açai Biruta, na Cidade Velha, a partir das 19h.

Mondragon não luta na capital desde 2014, mas decidiu aceitar o desafio e encarar o salinense João Paulo “Babalu” na categoria 120 kg –super pesado.

Ano passado, o lutador decidiu dar uma parada após o tradicional "Mr. Cage 40" em Roraima, onde não perdeu nenhuma luta nos octógonos roraimenses. Foram 14 lutas vitoriosas.

No ano de 2012, Mondragon assinou contrato com o Paysandu e representou o clube e combates internacionais.

O lutador, de 1,95m de altura, tem uma ficha de 42 lutas com 30 nocautes.

Card de Lutas

1ª - 74 Kg- Pablo Moura “Sapateiro” x Felipe Souza

2ª -77 Kg- Cristiano Souza x Benedito Xavier “Bene”

3ª- 77 Kg- Joel “Mogli” x Jean “Caveira”

4ª -74 Kg- Diogo Aquino x Wendell Oliveira

5ª- 93 kg- Junior “Maionese” x Kleidson Lima

6ª- 84 Kg- Matheus “Feijão” x Raimundo Gomes “Durinho”

7ª -74 Kg- José Filho “Cavalo” x Edivan Silva

8ª - 70 Kg- Emerson Santos “Baianinho” x Joelson Pantoja

9ª - 93 Kg- Victor Vasconcelos “Vitão” x Marcelo Alves

10ª - 84 Kg –Thiago Hayne “Tico” x Marcelo Pontes “Leão”

11ª -120 Kg- Gerônimo Mondragon x João Paulo “Babalu”