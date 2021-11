Aumenta preocupação com o paradeiro da tenista chinesa Peng Shuai

A tenista Peng Shuai, de 35 anos, segue desaparecida. A inquietação sobre o paradeiro de uma das principais estrelas esportivas da China aumentou nesta quinta-feira (18) após a publicação na imprensa estatal de Pequim de um e-mail atribuído à atleta no qual afirma estar bem e negar ter acusado um dirigente comunista de agressão sexual.

A tenista desapareceu no dia 2 de novembro, logo após denunciar publicamente o ex-vice-primeiro-ministro Zhang Gaoli.

Peng virou referência da modalidade na China depois de conquistar, em parceria com a taiwanesa Hsieh Su-wei, os torneios de duplas de Wimbledon (2013) e Roland Garros (2014). As conquistas fizeram com que as duas permanecessem 20 semanas na liderança do ranking mundial de duplas.

Ainda em 2014, Peng Shuai conseguiu o melhor resultado em um Grand Slam de simples ao alcançar as semifinais do Aberto dos Estados Unidos.

No total, conquistou 23 torneios WTA de duplas e dois de simples, com uma premiação de quase 10 milhões de dólares.

Mas nem só de glorias vive a chinesa. Em agosto de 2018, Peng foi suspensa do circuito por seis meses e multada em 10 mil dólares por tentar tirar Hsieh como dupla do torneio de Wimbledon, realizado em 2017 após o prazo de inscrição. Ela foi acusada de coação. Mas as duas ainda voltaram a jogar juntas.

Atualmente, Peng é a tenista número 191 no ranking de duplas e não disputa um torneio WTA desde o Aberto do Catar em fevereiro de 2020, pouco antes da pandemia interromper as competições durante quase cinco meses.