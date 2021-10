Aula aberta de Kumite será realizada no próximo domingo (31)

Um aulão de Shiai Kumite (Luta) será realizado no próximo domingo (31) pelo técnico da Seleção Brasileira da LBK (Liga Brasileira de Karatê), Evanildo Pereira, 4º Dan, no CT Samurai, localizado em Ananindeua (PA). O professor Evanildo é detentor de vários títulos estaduais, nacionais e internacionais.

O evento será aberto para todos os praticantes de Karatê no Pará. As inscrições podem ser feitas de forma antecipada pelo (91) 98197-3923 e é solicitado que os participantes levem 1 kg de alimento não perecível, destinados para comunidades da região.

“O objetivo é fortalecer e desenvolver a modalidade Kumite e mobilizar os atletas de alto rendimento do estado. Estamos aguardando a confirmação da realização do open das federações no mês de dezembro e precisamos treinar nossos atletas também visando as competições presenciais da temporada 2022”, afirmou o professor Daniel Lobato, organizador do evento.