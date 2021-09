Atletas paraense de wrestling conquistam resultado histórico em competição nacional

A equipe paraense wrestling conquistou o segundo lugar geral por equipes no Campeonato Brasileiro Regional V da modalidade, que ocorreu em Manaus, no dia 18 setembro. Com 13 medalhas, sendo sete de ouro, três de pratas e três de bronzes, o time obteve o melhor resultado em mais de 20 anos.

“É um resultado histórico, muito bom. Desde 1998 que o Pará não conseguia um resultado desse por equipes em qualquer competição nacional. Então, é um marco para o esporte, mostrando o desenvolvimento da luta em pouco tempo da nova Federação”, afirmou Iuri Estevão, atleta e atual presidente da Federação de Wrestling do Estado do Pará (FWEP).

Ao todo, oito atletas participaram da competição, sendo cinco adultos, um júnior e dois infantis. Com destaque para o Iuri Estevão, que conquistou dois ouros e chegou a marca de treze títulos nacionais, e Peterson Vieira, que também subiu ao pódio mais alto duas vezes. Ambos foram campeões em duas categorias diferentes, no estilo livre e na greco-romana.

Além deles, com os dois estilos de luta, Jeferson Túlio foi ouro e prata. Mizael Victor conquistou um segundo lugar e o bronze e Herreson Munis conquistou uma terceira colocação.

Na categoria infantil, Arthur Estevão (11 a 12 anos) conquistou o ouro, assim como David Estevão (9 a 10 anos). Na júnior, Matheus Santana ganhou uma prata e um bronze.

“Então, (agora) é continuar o trabalho e nas próximas competições ir com uma equipe maior para conseguir esse primeiro lugar por equipe, que é o objetivo”, finalizou Iuri Estevão.