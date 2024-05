Atletas da Seleção de Remo desistem de pré-olímpico para ajudar em resgate de vítimas no RS

Atletas da Seleção Brasileira de Remo desistiram de disputar o pré-olímpico em Lucerna, na Suíça, para ajudar nos resgates de vítimas da tragédia que está ocorrendo no Rio Grande do Sul. Alef Fontoura (Pinheiros), Evaldo Becker (Flamengo) e Daniel Lima (Grêmio Náutico União), estão auxiliando nos resgates de animais e pessoas no bairro Moinhos de Vento, em Porto Alegre, capital gaúcha.

Evaldo, dupla de Piedro Tuchtenhagen no double skiff peso leve, contou que teve que desistir do sonho das Olimpíadas para ajudar. Eles haviam se classificado para o Pré-olímpico após vencer a repescagem nos jogos classificatórios, em março deste ano.

“Eu e Piedro optamos por não ir para o Pré-Olímpico com nossas famílias e amigos em meio desse caos”, disse Evaldo Becker.

O pré-olímpico ocorrerá entre os dias 19 e 21 de maio. Entre os brasileiros já classificados para Paris, estão Lucas Verthein, no skiff simples masculino, e Beatriz Tavares, no skiff simples feminino.

“Nós temos guia e material para resgatar mais pessoas, mas, no momento, não temos um barco para continuar nossos trabalhos”, contou Alef.

Aguardando a chegada de um barco, os atletas continuam trabalhando em Porto Alegre, com outros voluntários, na sede do Grêmio Náutico União, clube em Moinhos de Vento.