Atletas paraenses conquistam medalha de bronze em torneio mundial escolar; veja

O Pará fez bonito em um dos torneios escolares mais disputados do mundo. Neste final de semana, em Macapá, aconteceu o Gymnasiade, evento poliesportivo mundial, realizado a cada dois anos, considerada a olimpíada escolar. Neste ano, o paraense Deivid Pamplona, natural de Salvaterra, no Marajó, conseguiu a medalha de bronze no wrestling.

Deivid tem 16 anos e é estudante da escola Municipal Dom Pedro I. Sua origem remonta da vila quilombola Caldeirão, de onde partiu o interesse pela Luta Marajoara. No Gymnasiade Deivd lutou na categoria até 55 quilos no estilo Greco-Romano.

Além dele, outra atleta do Pará fez bonito e saiu com medalha de bronze. Trata-se da estudante belenense Emilly Medeiros, de 17 anos, que conquistou medalha na categoria até 43 quilos.