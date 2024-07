Atleta de saltos ornamentais se lesiona em treino e é cortado das Olimpíadas de Paris

Após Darlan Romani ser cortado dos Jogos Olímpicos por conta de lesão, o Brasil perdeu mais um atleta. Desta vez, o saltador Isaac Souza não vai mais disputar as Olimpíadas de Paris, que começam, oficialmente, na próxima sexta-feira (26).

De acordo com as informações divulgadas pela Confederação Brasileira de Desportos Aquáticos (CBDA), o atleta sofreu uma lesão durante um treino de preparação para os Jogos na última segunda-feira (22), no Rio de Janeiro, e não terá condições de disputar a competição.

Segundo os resultados dos exames, Isaac teve uma ruptura do tendão do tríceps esquerdo e precisará passar por uma cirurgia para corrigir a lesão. O procedimento ainda não tem data marcada para ser realizado.

A Confederação Brasileira de Saltos Ornamentais (CBSO) e o Comitê Olímpico do Brasil (COB) confirmaram o corte do atleta dos Jogos nesta quarta-feira (24).

Esta seria a segunda Olimpíada da carreira de Isaac. Em 2021, em Tóquio, o brasileiro ficou na 20ª colocação na prova dos saltos ornamentais. A vaga para Paris foi conquistada no Mundial de Esportes Aquáticos de 2023, onde disputou a prova dos 10m masculina.

Na primeira fase, ficou em sétimo lugar entre os 18 atletas e, na decisão, terminou na penúltima posição (11ª) entre 12 saltadores. Como a vaga não era nominal, o COB pode tentar credenciar outro atleta para a disputa, mas, ainda não foi confirmado pela organização.