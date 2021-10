Associação de artes marciais realiza exame de faixas Dangai em Benevides

A Associação Teixeira de Artes Marciais vai realizar no dia 19 de dezembro o Exame de Faixas Dangai - ATAM KARATE-D0 2021. A banca examinadora será formada pelo Diretor Técnico da ATAM, Prof. Roque Sergio, 4° Dan, registrado na Federação de Karate do Estado do Pará e Confederação Brasileira de Karate. Os senseis José Farias 4° Dan e Rodinaldo Sinézio 3° Dan também vão fazer parte da banca. O evento ocorreu como parte do encerramento da programação de 2021 da associação e consiste em uma avaliação e verificação de aprendizagem em que o aluno deve demonstrar que domina o conjunto de técnicas e conceitos filosóficos pertinentes ao seu nível.

"Buscando alcançar um alto nível dos nossos alunos de Karate, nossa entidade realiza apenas 1 exame de faixa por ano, dessa forma conseguimos manter a nossa qualidade técnica sempre acima da média, realizamos o processo de acordo com a regulamentação da CLK, atendendo as carências estabelecidas e com a bancada formada somente por faixas pretas acima de 3° Dan", afirmou o presidente da ATAM KARATE-D0, Daniel Lobato.

Os alunos podem se increver até o dia 10 de dezembro. Mais informações pelo telefone (91) 98197-3923.