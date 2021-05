Assista: irmão no octógono, crescimento da academia: confira entrevista com paraense campeão do UFC

Campeão dos moscas (até 56,7 kg) do UFC, Deiveson Figueiredo encara o mexicano Brandon Moreno no próximo dia 12 de junho, no UFC 263, em luta que o vale o cinturão. A equipe de O Liberal conversou esta semana com o lutador marajoara, que falou sobre a luta, mas também sobre o irmão, além do crescimento da sua academia.

Irmão mais novo de Deiveson, Francisco Figueiredo, o Sniper, estreou com vitória no UFC Ilha da Luta 8, em janeiro deste ano, contra o norte-americano Jerome Rivera. O "Daico" revelou que o lado irmão fala mais alto nestes momentos, mas que confia nas capacidades de Francisco:

"Ver o meu irmão lutando, é inevitável não ficar nervoso. Mas conheço o estilo de luta dele, é um cara muito casca grossa e não se entrega fácil. Sempre está pronto para nocautear a qualquer momento. É paciente, frio e gosto do estilo dele", confessou.

Academia

Desde março deste ano, atleta carioca do UFC Priscila Cachoeira, a Pedrita, treina na Figueiredo Team, equipe própria de Deiveson Figueiredo. Daico conta que apesar de querer valorizar os atletas paraenses, este intercâmbio com lutadores de outros Estados é importante, até mesmo para o maior crescimento do esporte no Pará.

"A gente fica muito feliz em ter nosso trabalhado reconhecido. Agora temos uma empresa e o foco é divulgar atletas da cidade para o mundo. Mas receber também atletas de fora. A Pedrita é a primeira a vir fazer parte da família, temos um carinho enorme. Estamos trabalhando para lapidá-la", concluiu o campeão.