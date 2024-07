Armador da Seleção Brasileira, Raulzinho está fora do Pré-Olímpico de Basquete por conta de lesão

A vitória por 81 a 72 sobre Montenegro nesta terça-feira, na primeira rodada do Pré-Olímpico de basquete da Letônia, garantiu ao Brasil pontapé inicial importante numa competição difícil, em que só o campeão garante vaga nos Jogos de Paris. Mas o técnico Aleksandar Petrovic e sua comissão terão que lidar com a perda de Raulzinho.

O armador foi o sexto que mais tempo esteve em quadra nesta terça-feira (18 minutos), em Riga, mas sentiu dores na coxa esquerda no terceiro quarto. Após exames médicos, foi constatado um estiramento no músculo posterior. Raul terminou com sete pontos, três assistências e um rebote.

A lesão vem em momento inoportuno para o perímetro brasileiro, que tem Yago voltando de lesão. A boa notícia é que o armador de 25 anos, do Estrela Vermelha-SER, que não começou como titular, entrou bem na partida. Teve algumas dificuldades e perdas de posse até se adaptar ao ritmo da partida e se conectar bem com Bruno Caboclo, dupla que vem desde o Mundial, no ano passado.

Foram quatro pontos e cinco assistências do armador, mais 25 pontos e nove rebotes de Bruno, cestinha da partida. O jogador do Partizan-SER já vinha sendo grande destaque dos amistosos preparatórios. Além da dupla, outros destaques foram Marcelinho Huertas, com 17 pontos e seis rebotes, e Gui Santos, representante da NBA, com nove pontos e oito assistências.

O Brasil volta às quadras nesta quinta-feira, às 13h (ESPN transmite), contra Camarões. Antes, acompanha o confronto entre montenegrinos e camaroneses nesta quarta-feira, às 9h30.

Se avançar em primeiro no Grupo B, a seleção enfrenta o segundo colocado do Grupo A. Hoje, é a Geórgia, que foi atropelada pela Letônia na estreia, por 83 a 55. Os donos da casa são os adversários a serem batidos na competição.