Arena: começa Copa Pulsátil de Futebol Society

A primeira edição da Copa Pulsátil de Futebol Society tem lançamento nesta terça-feira (17). Os influenciadores paraenses estão ansiosos pelo início do evento que conta com oito participantes.

A largada da disputa acontece na Arena Vindi, a partir das 16h, com o pega entre as equipes Sentinelas do Norte x Pai D’Égua FC

As equipes participantes são:

Farinha Baguda Team

Pai D'Égua FC

Açaí Elite

Guamazão FC

Andiroba Sport Club

Papa Chibé

Sentinelas do Norte

Castanha do Pará

Os jogos serão gravados e depois apresentados no canal YouTube da TV Pulsátil. A copa é um criação do influencer Dom Sousa fundador da TV Pulsátil, atuante na área do e-sports no estado.

Gabriel, na realização da copa, inspirou-se no Rockgol da MTV que anos mais tarde se transformou na Supercopa Desempedidos no YouTube.

A copa premia o primeiro e segundo colocado, além do artilheiro. Os prêmios ainda não foram revelados