Árbitro sensação nas Olimpíadas do Rio, paraense vai mediar luta entre Popó e Whindersson

'O CAMPEÃO VOLTOU'

Deiveson volta a Belém com recepção calorosa e provoca Brandon Moreno: 'Meu maior patrocinador'

Campeão dos peso-mosca do UFC desembarca no Pará sob aplausos e carinhos dos fãs no aeroporto. Lutador não descarta quarto encontro com o mexicano, mas avisa: 'vai esperar'