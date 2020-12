Após vencer ex-jogador da NBA, Jake Paul desafia Conor McGregor

Após vencer o ex-jogador de basquete Nate Robinson no evento que marcou o retorno de Mike Tyson aos ringues, Jake Paul tem desafiado Conor McGregor, astro do UFC, para uma luta de boxe. O influenciador digital publicou um vídeo nas redes sociais, nesta segunda-feira, oferecendo U$ 50 milhões (cerca de R$ 256 mi) pelo confronto.

O duelo, no entanto, depende da aprovação de Dana White, chefe do UFC. Em entrevista ao 'TMZ Sports', o chefão da organização descartou a possibilidade de organizar uma luta entre McGregor e Paul, e ainda debochou do desafio citando a brasileira Amanda Nunes.

- Estou pensando em deixar Amanda Nunes nocautear esse cara - disse.

A declaração de Dana White repercutiu nas redes sociais e chegou na lutadora brasileira, que respondeu em seu perfil aceitando a "missão" proposta pelo chefão do UFC.

Jake e seu irmão Logan Paul estão desafiando grandes nomes e ganhando mais visibilidade. Logan conseguiu uma luta de exibição contra Floyd Mayweather Jr, enquanto Jake lutou contra Nate Robinson, ex-jogador da NBA, no card de Mike Tyson e Roy Jones Jr.

Não é a primeira vez que Conor McGregor é desafiado para uma luta de boxe. Dana White já aceitou a proposta quando McGregor foi desafiado para lutar com Floyd Mayweather. No entanto, para o chefão do UFC, a questão não é o dinheiro.

- Zero (chance). Eu entendo que esses dois garotos (Jake e Logan Paul) fizeram um bom trabalho em se inserir no mundo do boxe. Sou um torcedor fanático do Boston Celtics e amo o Nate Robinson. Mas você já viu brigas em jogos de basquete? São algumas das lutas mais m*** que você já viu. Agora você quer enfrentar Conor McGregor? O irmão dele perdeu para um jogador de videogame da Inglaterra e agora vai encarar Floyd Mayweather? Isso é muito louco. Mas entendo, tem muito dinheiro envolvido, tem um mercado para isso. Mas não é o que faço - finalizou White.