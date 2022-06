Após um período em desuso, quadras de tênis do Portal da Amazônia devem ganhar novos projetos

No final do último mês de abril, a equipe de esportes de O Liberal fez uma reportagem sobre as quadras de tênis do Portal da Amazônia, que estavam sem uso. Nesta quinta-feira (9) foi anunciado que serão desenvolvidas parcerias no local, segundo a secretária municipal de Esporte, Juventude e Lazer (Sejel), Carolina Quemel.

"É um espaço de esporte e lazer que será novidade para o município de Belém, pois são duas quadras de tênis, onde iremos desenvolver parcerias junto com as federações, associações e a comunidade. Esperamos que a gente possa desenvolver um espaço democrático, com projetos sociais para as crianças e a juventude”, disse Carolina durante a visita do prefeito em exercício de Belém, Edilson Moura.

Edilson afirmou durante a visita que as quadras de tênis ainda irão receber serviços da Secretaria Municipal de Urbanismo (Seurb) e da Secretaria Municipal de Meio Ambiente (Semma). A Prefeitura informou, durante a matéria de abril, que encontrou algumas deficiências, e fez uma revisão no projeto:

"As obras de intervenções aqui já estando sendo feitas. A Seurb fará a melhoria de alguns espaços, a Semma irá fazer o paisagismo e a Sejel também irá fazer os convênios necessários para um bom funcionamento do espaço”, concluiu Edilson.