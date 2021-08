Após disputar os Jogos Olímpicos de Tóquio, Rogério Moraes é apresentado pelo Benfica

Após participar das Olimpíadas de Tóquio, o paraense Rogério Moraes foi apresentado pelo Benfica-POR. O pivô vai jogar no time português pelas próximas temporadas.

"É um grande desafio. Vir para Portugal é sair da zona de conforto e um grande desafio. Acredito no projeto do Benfica e é um desafio colocar o Clube onde merece, devido a todo este investimento. Jogar na Europa, jogar uma Champions League na próxima época, mas, primeiro, temos de trabalhar e pensar que temos de ganhar o Campeonato Nacional. É passo a passo, treinar, trabalhar duro, ganhar tudo em Portugal e depois pensar mais longe", afirmou o jogador, que venceu duas Ligas dos Campeões, pelo Vardar, da Macedónia, em 2016/17 e 2018/19, em entrevista oficial ao site do Benfica.

.Paraense de Abaetetuba, Rogério Moraes sonha em fazer história nos Jogos Olímpicos

.Paraense da seleção de handebol revela detalhes da Vila Olímpica e avalia participação do Brasil nos Jogos

Natural de Abaetetuba, Rogério saiu do Pará com apenas 21 anos de idade e foi jogar no THW Kiel, time de handebol da Alemanhã. Depois foi para o Vardar e, antes de ir para o Benfica, jogou no Telekom Veszprém, clube húngaro, atual vice-campeão nacional.

"A experiência vem devido a muitos anos de jogos em grandes equipes, com grandes jogadores. Vou ajudar no que for preciso. Os mais jovens precisam de perceber alguns detalhes que não conseguem, por vezes, observar. Uma pessoa com um pouco mais de experiência, que entende mais o jogo, pode dar essa tranquilidade e ajuda para aprenderem. Somos uma equipe e estamos aqui para vencer", declarou o pivô da Seleção Brasileira de Handebol.