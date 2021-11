Ex-parceiro de Mauricio Souza no Minas, líbero apaga fotos com namorado após polêmica

O líbero do Minas Clube e da Seleção Brasileira de vôlei Maique Reis parece ter tomado uma atitude após a polêmica envolvendo o ex-parceiro de clube Mauricio Souza ser acusado por falas homofóbicas. O atleta, de 24 anos, apagou as fotos dele com o namorado no Instagram e estaria evitando compartilhar mensagens de carinho com o companheiro, de acordo com o portal Extra.

Maique, inclusive, se posicionou recentemente na rede social contra os ataques que homossexuais sofrem por preconceituosos. Mauricio foi demitido do clube após proferir frases com tom homofóbico em seu perfil no Instagram. De acordo com o portal, não há confirmação se o atleta terminou com o namorado ou se optou por "alterar o perfil" de sua conta para evitar possíveis desgastes.

VEJA MAIS

Antes, o casal ainda trocava declarações carinhosas na internet. "Bem de boa pensando aqui. Eu devo dizer 'eu amo você' para o Maique umas 20 ou 30 vezes no dia. Será que ele enjoa de escutar ?", postou o namorado dele, no Twitter, há aproximadamente duas semanas. O líbero foi carinhoso na resposta: "Não enjoo jamais. Te love". Cenas como essa deixaram de ser frequentes após a polêmica, segundo o portal.

O central Mauricio, atualmente sem clube, deixou o time depois que patrocinadores da equipe mineira não gostaram de ver suas marcas ligadas ao atleta. Jovem e promissor, Maique já foi ouro pelo Brasil na Copa do Mundo, Liga das Nações e Campeonato Sul-Americano, além de uma medalha de prata no Campeonato Mundial de 2018. O jogador está no clube de Minas Gerais desde 2017.