Antes de corrida em Castanhal, pilotos da Motovelocidade comentam: 'Evento para marcar história'

No próximo domingo (6), a motovelocidade agita o kartódromo Bené Maranhense, em Castanhal. Para dar uma prévia da corrida e da preparação, o piloto Michel Veludo, que é campeão do Campeonato Brasileiro de Motovelocidade, na categoria 600cc, esteve na manhã de terça-feira (1º) no programa Panorama Liberal, da Rádio Liberal AM.

Em conversa com a equipe de esportes de O Liberal, Michel falou sobre as expectativas para esta etapa da Taça R3 de Motovelocidade TERRANEW Monster Energy:

"A primeira edição já foi um sucesso, agora essa segunda vai ser muito maior, temos mais patrocinadores. Estamos trazendo três pilotos internacionais, dois correm no mundial. Então tem tudo para ser um evento sensacional e marcar história no Pará. Vai ser uma corrida muito disputada e difícil. O Kartódromo é uma pista mais travada, difícil de algum piloto disparar na frente", comentou.

Estrangeiros em ação em Castanhal

A II Taça R3 Terranew será uma prova de motovelocidade disputada por grandes nomes nacionais e internacionais, garantindo um grande espetáculo para os amantes do esporte e do motociclismo. Dentre os pilotos estrangeiros convidados para participarem da prova em Castanhal, estão Daniel e David Muñoz, que brilham no campeonato espanhol. Nestore Guarino, organizador da corrida, falou sobre o que esperar da corrida. "É uma experiência nova, uma oportunidade que nem todo mundo tem. É a minha primeira vez no Brasil, estou vindo da Espanha e quero ganhar. Ainda não deu para avaliar a pista. O objetivo é aprender um novo circuito, uma nova moto. Estou muito contente e vou fazer de tudo para ganhar", completou Nestore.

O evento ocorre de 8h às 13h e tem transmissão ao vivo nas redes sociais de O Liberal.