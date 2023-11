Ananindeua recebe final do Campeonato Paraense de Xadrez neste final de semana; saiba regulamento

A cidade de Ananindeua, na Região Metropolitana de Belém, recebe neste final de semana a final do Campeonato Paraense absoluto de xadrez. O evento será realizado no Colégio Logos, no bairro do Coqueiro. A primeira chamada de jogos ocorreu às 14h deste sexta (17).

O campeonato será realizado entre os 20 melhores enxadristas do estado, selecionados por meio das seletivas estaduais, que ocorreram no primeiro semestre de 2023. As partidas terão tempo de duração de 90 minutos, com 30 segundos de incremento a partir do primeiro lance.

O vencedor do torneio, que deve ser conhecido somente no último dia de competição, será o que somar mais pontos por meio do sistema suíço. Utilizado pela primeira vez há mais de 100 anos, em um campeonato de xadrez na Suíça, o formato passou por adaptações até os dias atuais, mas continua tendo o mesmo objetivo: facilitar a realização de um torneio com alto número de participantes, sem eliminar boa parte deles já no início.

Neste sistema não há a formação de grupos, e os jogadores não enfrentam todos os adversários. Os jogos são apenas entre competidores e times que possuem campanhas iguais ou ao menos parecidas, tornando a disputa mais justa.

No campeonato paraense, haverá seis rodadas para a escolha do campeão, sendo duas por dia. A última ronda está marcada para começar às 15h do domingo (19).