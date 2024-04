Ananindeua é sede da TMB Challenge Plus, competição considerada a Copa do Brasil do Tênis de Mesa

Entusiastas de tênis de mesa terão uma competição empolgante para acompanhar neste final de semana: o TMB Challenge Plus. Considerada a Copa do Brasil no Tênis, a competição começa nesta sexta-feira (12), a partir das 8h, em Ananindeua, com desafios em diversas categorias que vão até o próximo domingo (14).

A competição inclui diversas categorias, que vão desde o Sub-7 (masculino e feminino) até a Veterano 75, também para ambos os sexos, e valem pontos para o ranking e o rating nacional da Confederação Brasileira de Tênis de Mesa (CBTM).

Segundo o presidente da Federação de Tênis de Mesa do Pará (FTMPA), Marcelino Cavalcante, o evento tem 350 atletas inscritos, que virão de todas as partes do Brasil para o evento, um dos mais importantes no calendário da modalidade no estado.

“O TMB Challenge é considerado como uma Copa do Brasil do Tênis de Mesa, e tem uma grande importância no cenário nacional. É a segunda competição que mais pontua para os atletas nacionalmente, porque todo atleta tem um ranking, e este evento vem cobrir, no estado do Pará e na região norte, uma grande lacuna para os atletas”, disse.

“Essa é a segunda vez que a gente faz uma competição a nível nacional no estado, o Pará estava há 19 anos sem ter esse tipo de competição. E faremos este ano mais duas competições estilo Copa Brasil. Então o atleta paraense vai ter uma pontuação muito melhor do que em 2023, ele vai ter duas competições onde ele pode é pontuar, além das que acontecem em outros estados”, completou.

Além do TMB Challenge Plus, ainda estão previstos, no calendário da FTMPA, cinco campeonatos de Tênis de Mesa no estado este ano. São eles: o Campeonato Paraense em Marabá, a segunda fase do TMB Challenge Plus, Campeonato Paraense em Barcarena, e o Campeonato de Seleções e Duplas.

Confira a programação geral do evento:

Sexta-feira (12) – 8h às 22h.

Individual Olímpico: Sub-7, sub-11, sub-15 e sub-21

Individual Olímpico: Rating.

Sabado (13) – 8h às 22h.

Individual Olímpico: Sub-9, sub-13, sub-19 e Adulto, Sênior/Lady, Veteranos.

Domingo (14) – 8h às 22h.

Individual Paralímpico (classe 1 a classe 11).

Individual Olímpico: Absolutos.

Serviço

TMB Challenge Plus 2024 - Belém

Data: 12 a 14 de abril

Hora: a partir das 8h

Local: Ginásio do Sesi - Rodovia Mário Covas, km 2

Entrada gratuita