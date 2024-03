AP é destaque no Campeonato Estadual de Tênis de Mesa

No último final de semana, nos dias 24 e 25 de fevereiro, foi realizada a 1ª Etapa Paraense do TMB Estadual, no Ginásio do Nel, em Belém. Com recorde de inscritos, o evento contou com a participação de mesa-tenistas de vários municípios do Estado.

A Assembléia Paraense foi destaque no campeonato com a atleta Yanara Rodrigues, de 31 anos, que subiu em três pódios. A mesatenista conquistou o 1° lugar na categoria Rating E, 2º lugar na Absoluto C e 3º na Ladys 30 anos. Com as vitórias, a atleta passou a estar no TOP50 em duas categorias: Absoluto C e Ladys 30 anos.

Com as conquistas, a AP se tornou destaque nacionalmente. Um exemplo disso é que o perfil oficial do Comitê Brasileiro de Clubes publicou a foto da equipe de tênis de mesa da Assembléia Paraense durante o evento.

A 1ª Etapa Paraense do TMB Estadual teve o selo da Confederação Brasileira de Tênis de Mesa e contou com a participação de 10 clubes paraenses. O próximo passo é garantir medalhas no Campeonato Brasileiro de Tênis de Mesa, que será realizado de 12 a 14 de abril, no Ginásio do Sesi, na rodovia Mário Covas. A competição trará os melhores mesatenistas de todo o país.