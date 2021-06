Algoz de brasileiro, Matt Brown lidera as premiações do UFC Vegas e fatura R$ 255 mil

Realizado no último sábado (19), em Las Vegas, nos Estados Unidos, o UFC Vegas 29 teve a vitória de Chan Sung Jung, o “Zumbi Coreano”, sobre Dan Ige na luta principal do evento, mas as premiações do evento não foram para os atletas responsáveis por fazer a luta mais importante da noite. Como já é de praxe, a organização premiou os destaques da edição com o bônus pela “Luta da Noite” e “Performance da Noite”.

A companhia decidiu que o confronto entre Marlon Vera e Davey Grant, no card principal do evento, mereceu receber a premiação de “Luta da Noite” e, por conta disso, os dois lutadores receberam, cada, US$ 50 mil (quase R$ 255 mil na cotação atual). No embate em questão, Vera saiu vencedor na decisão unânime dos jurados e se recuperou da derrota sofrida para José Aldo, em dezembro.

Os premiados pela “Performance da Noite” foram Matt Brown e Seungwoo Choi, respectivamente, e dessa forma, ambos também garantiram o bônus de US$ 50 mil. No auge de seus 40 anos, Brown controlou o ímpeto inicial de Dhiego Lima e nocauteou o brasileiro no segundo round. Já Seungwoo Choi foi ainda melhor e precisou de pouco mais de um minuto para vencer Julian Erosa, também por nocaute.

RESULTADOS COMPLETOS:

UFC Vegas 29UFC Apex, em Las Vegas (EUA)Sábado, 19 de junho de 2021

Card principalChan Sung Jung derrotou Dan Ige por decisão unânime dos juradosSerghei Spivac derrotou Alexey Oleynik por decisão unânime dos juradosMarlon Vera derrotou Davey Grant por decisão unânime dos juradosSeungwoo Choi derrotou Julian Erosa por nocaute no 1RBruno Blindado derrotou Wellington Turman por nocaute técnico no 1RMatt Brown derrotou Dhiego Lima por nocaute no 2R

Card preliminarNicolae Negumereanu derrotou Aleksa Camur por decisão dividida dos juradosVirna Jandiroba derrotou Kanako Murata por nocaute técnico (interrupção médica) no 2RKhaos Williams derrotou Matthew Semelsberger por decisão unânime dos juradosJosh Parisian derrotou Roque Martinez por decisão dividida dos juradosRicky Glenn derrotou Joaquim ‘Netto BJJ’ por nocaute no 1RCasey O’Neill finalizou Lara Procópio com um mata-leão no 3R