Além do título, finalização sobre Deiveson rende mais 255 mil reais ao novo campeão Brandon Moreno

Com uma atuação impecável no co-main event do UFC 263, realizado na noite de sábado (12), Brandon Moreno conquistou o cinturão dos moscas ao finalizar o brasileiro Deiveson Figueiredo. O mexicano, de quebra, recebeu o bônus de US$ 50 mil (cerca de R$ 255 mil) pela “Performance da Noite”. Outro que faturou o mesmo prêmio foi Paul Craig que venceu Jamahal Hill por nocaute técnico após tentativa de finalização.

A bonificação de “Luta da Noite” foi para a vitória de Brad Riddell sobre Drew Dober por decisão unânime após 15 minutos eletrizantes. O combate fechou o card preliminar e cada atleta também faturou Us$ 50 mil.CONFIRA OS RESULTADOS:

UFC 263Glendale, no Arizona (EUA)Sábado, 12 de junho de 2021

Card principalIsrael Adesanya derrotou Marvin Vettori por decisão unânime dos juradosBrandon Moreno finalizou Deiveson Figueiredo com um mata-leão no 3RLeon Edwards derrotou Nate Diaz por decisão unânime dos juradosBelal Muhammad derrotou Demian Maia por decisão unânime dos juradosPaul Craig derrotou Jamahal Hill por nocaute técnico no 1R

Card preliminarBrad Riddell derrotou Drew Dober por decisão unânime dos juradosEryk Anders derrotou Darren Stewart por decisão unânime dos juradosLauren Murphy derrotou Joanne Calderwood por decisão dividida dos juradosMovsar Evloev derrotou Hakeem Dawodu por decisão unânime dos juradosPannie Kianzad derrotou Alexis Davis por decisão unânime dos juradosTerrance McKinney derrotou Matt Frevola por nocaute técnico no 1RSteven Peterson derrotou Chase Hooper por decisão unânime dos juradosFares Ziam derrotou Luigi Vendramini derrotou por decisão majoritária dos juradosCarlos Boi derrotou Jake Collier por decisão dividida dos jurados