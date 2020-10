Ação: Copa Kid de Karate movimenta mais de 100 crianças

Há quatro anos a Copa Kid de karate é realizada de forma presencial a com público. A competição é tradição no karate de base paraense por contar com atletas a partir de 4 anos. Este ano, contudo, o evento, marcado para domingo (18), em sua 5ª edição, será disputado online, como explica a coordenadora Adélia Rocha. “Foi a maneira de mantermos a tradição. Nem íamos promover, mas com tantas solicitações de pais de atletas e associações decidimos pro uma plataforma. A competição será online”, avisou.

Tal importância da copa se verifica pelo número de caratecas. Este são 135, distribuídos por 26 clubes e associações, além de oito estado.” Em 2019 foram cinco estados e agora temos sete. A gurizada está animada para disputa da copa”, avalia.

São Paulo participa com dez karatecas – 5 masculino e cinco feminino; Rio de janeiro com 11 masculino e cinco feminino; Santa Catarina, 2 masculino; Roraima, sete masculino e 4 feminino; Paraíba, um masculino. Distrito Federal e Espirito Santo participam no feminino com uma atleta cada. Os paraenses, maioria, contam com 87 no masculino e 46 no feminino.

Os vencedores ganham prêmio especial. A Copa Kid tem o apoio da Federação de Karate do Estado do Pará [Fkep] e supervisão da CBK.