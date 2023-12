1º Motosport Belém reúne expositores e amantes do som automotivo neste domingo (3), no Mangueirão

No próximo domingo (3), a partir das 14 horas, os apaixonados por carros e som automotivo têm um encontro marcado no novo Mangueirão, onde acontecerá o 1º Motorsport. Será o maior evento automotivo do Norte do Brasil e contará com expositores, praça de alimentação, playground, feira de vinil e miniaturas automotivas. A programação inicia às 14h e terá apoio da Rádio Liberal.

Segundo o organizador do evento, a expectativa é para uma grande celebração reunindo quem gosta e faz parte do universo automotivo. "Vamos ter o maior campeonato de som automotivo, carros rebaixados, motos rebaixadas e carros Tuning. Tudo isso com muita música e vários DJs, além de uma programação completa, com cerca de 10 expositores, praça de alimentação, mais de 200 carros, motos, bikes, carros antigos, tudo isso num espaço organizado com infraestrutura ideal para receber os expositores e o nosso público", ressalta Marcel Amazonas, que é um grande entusiasta da cultura e vem se profissionalizando ao longo do tempo.

"Um dos primeiros eventos que realizei foi em 2007 ainda no Cidade Folia (Parque de Exposições do Entroncamento). Eu sempre gostei de carros, hoje em dia curto mais carros antigos, por conta disso, junto a outros organizadores, estamos preparando esse evento para reunir aqueles que compartilham da mesma paixão", acrescenta. Os ingressos para o 1º Motorsport Belém podem ser adquiridos pelo endereço eletrônico http://IngressoSa.com, nas lojas Chillibeans e nos Classificados de O Liberal (Shopping Boulevard).

(Divulgação)

Confira a programação

MTM Brasil – Etapa Nacional Som! TUNING

Carros e motos rebaixados com os melhores DJs

Dia 03 de dezembro, a partir das 14h, no Novo Mangueirão

Atrações:

- Tom Mix

- Assayagui

- Victor Rock Doido

- Nandinho Pressão

E muito mais...

Expositores, Praça de Alimentação, Playground, Feira de Vinil e Miniaturas.

Apoio: Rádio Liberal FM