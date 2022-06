1° Cross Game de Ananindeua reúne mais de 100 atletas

No último sábado (25) foi realizado o 1° Cross Game de Ananindeua. Debaixo de um sol escaldante, o evento reuniu cerca de 100 atletas de diversos box e academias de Cross training do município. A programação foi realizada em praça pública, no Complexo Esportivo da Cidade Nova VIII, e marcou o calendário região metropolitana com o formato de arena de disputas de atletas.

Para a estudante de educação física Isabelly Ribeiro, 20, que é atleta de jiu-jitsu e treina o Cross há pelo menos dois anos, foi um desafio participar do evento. “Não estava treinando direto o cross, pois sou atleta do jiu-jitsu. Mas foram três semanas duríssimas de treinamentos, tivemos que aprender os movimentos e mesmo assim me saí bem na competição”, declara.

Isabelly diz ter gostado do fato do evento ter sido aberto ao público, o que ajuda na divulgação da modalidade. O Cross Game contou com locutor durante as provas, DJ, tendas para os atletas, hidratação, área de massagem, além de serviço de ambulância e socorristas.

O Secretário de Esporte do Município de Ananindeua, Alex Melul, fez um balanço e abordou a relevância para a população. “O esporte é saúde, é vida. Eventos como este ajudam para que as pessoas não adoeçam ou procurem o serviço de saúde e tenham um vida saudável, então o esporte leva qualidade de vida para qualquer pessoa”, destacou.