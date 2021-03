Mais treinos: entenda mudanças de Crespo na rotina do São Paulo

O São Paulo está com novidades na rotina de treinamentos. Com a chegada da comissão técnica de Hernán Crespo, o elenco vem realizando atividades em dias de jogos como mandante.

TABELAVeja classificação e simulador do Paulistão-2021 clicando aquiFoi assim contra o Botafogo-SP, no último domingo e será repetido no sábado, quando a equipe treina na parte da manhã e joga diante do Santos, no Morumbi, às 19h, pela terceira rodada do Paulistão.

GALERIA> Quem está voltando ao seu clube do coração após empréstimo? Confira!

Atividades em dias de jogos não são muito comuns no futebol brasileiro. Um exemplo de clube que faz essas atividades é o Palmeiras, sob o comando de Abel Ferreira. A ideia da comissão técnica do Tricolor é dar mais consistência ao novo estilo de jogo e facilitar o entendimento das ideias para um bom aproveitamento em campo.

No treino desta segunda-feira, o técnico Hernán Crespo fez diversas atividades com o elenco. Os titulares diante do Botafogo-SP fizeram atividades de recuperação na academia, mas também no gramado. Já os reservas fizeram um coletivo contra a equipe sub-20.

Uma possível novidade do São Paulo contra a Inter de Limeira é a presença de Luan. O volante, que ficou de fora contra o Botafogo-SP por conta de sondagens no mercado, pode ficar à disposição de Hernán Crespo para a partida.