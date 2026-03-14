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Mais jovem pole da F1, Antonelli comemora 'classificação tranquila' no GP da China

Estadão Conteúdo

Andrea Kimi Antonelli celebrou a pole position conquistada para o GP da China de Fórmula 1, neste sábado (14), resultado que também o colocou como o piloto mais jovem a largar na frente em um Grande Prêmio. O italiano da Mercedes alcançou a marca aos 19 anos, 6 meses e 18 dias, superando um recorde que durava quase duas décadas na categoria.

O jovem piloto aproveitou um problema enfrentado pelo companheiro de equipe George Russell no Q3 para garantir o melhor tempo da sessão em Xangai. Russell ainda voltou à pista e conseguiu uma volta suficiente para assegurar o segundo lugar no grid, mas sem ameaçar a posição de Antonelli.

Após a classificação, o italiano destacou a forma como conduziu a sessão decisiva. "Estou muito feliz, foi uma sessão muito tranquila. Tentei manter o foco, ficar calmo e fazer uma boa volta", afirmou.

O desempenho também recebeu elogios dentro da própria Mercedes. O chefe da equipe, Toto Wolff, lembrou das críticas que surgiram quando o jovem piloto foi escolhido para ocupar uma vaga no time.

"Muitos disseram que o garoto era muito jovem para estar em uma Mercedes, que deveríamos tê-lo preparado de outra forma. E ele se saiu bem hoje", comentou.

A pole também foi destacada por Lewis Hamilton, atualmente na Ferrari e que abriu espaço na equipe alemã para a chegada de Antonelli.

"É uma conquista incrível. Kimi assumiu meu lugar e começou com tudo. É ótimo vê-lo progredindo e ele realmente merece", disse.

Com a pole em Xangai, Antonelli superou uma marca que pertencia a Sebastian Vettel desde o GP da Itália de 2008, quando o alemão largou na frente aos 21 anos, 2 meses e 11 dias. O resultado também encerrou um longo período sem poles italianas na Fórmula 1 - a última havia sido de Giancarlo Fisichella, no GP da Bélgica de 2009.

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