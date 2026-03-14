Mais jovem pole da F1, Antonelli comemora 'classificação tranquila' no GP da China Estadão Conteúdo 14.03.26 10h32 Andrea Kimi Antonelli celebrou a pole position conquistada para o GP da China de Fórmula 1, neste sábado (14), resultado que também o colocou como o piloto mais jovem a largar na frente em um Grande Prêmio. O italiano da Mercedes alcançou a marca aos 19 anos, 6 meses e 18 dias, superando um recorde que durava quase duas décadas na categoria. O jovem piloto aproveitou um problema enfrentado pelo companheiro de equipe George Russell no Q3 para garantir o melhor tempo da sessão em Xangai. Russell ainda voltou à pista e conseguiu uma volta suficiente para assegurar o segundo lugar no grid, mas sem ameaçar a posição de Antonelli. Após a classificação, o italiano destacou a forma como conduziu a sessão decisiva. "Estou muito feliz, foi uma sessão muito tranquila. Tentei manter o foco, ficar calmo e fazer uma boa volta", afirmou. O desempenho também recebeu elogios dentro da própria Mercedes. O chefe da equipe, Toto Wolff, lembrou das críticas que surgiram quando o jovem piloto foi escolhido para ocupar uma vaga no time. "Muitos disseram que o garoto era muito jovem para estar em uma Mercedes, que deveríamos tê-lo preparado de outra forma. E ele se saiu bem hoje", comentou. A pole também foi destacada por Lewis Hamilton, atualmente na Ferrari e que abriu espaço na equipe alemã para a chegada de Antonelli. "É uma conquista incrível. Kimi assumiu meu lugar e começou com tudo. É ótimo vê-lo progredindo e ele realmente merece", disse. Com a pole em Xangai, Antonelli superou uma marca que pertencia a Sebastian Vettel desde o GP da Itália de 2008, quando o alemão largou na frente aos 21 anos, 2 meses e 11 dias. O resultado também encerrou um longo período sem poles italianas na Fórmula 1 - a última havia sido de Giancarlo Fisichella, no GP da Bélgica de 2009. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave Fórmula 1 GP da China Kimi Antonelli COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Esportes . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM ESPORTES FUTEBOL Histórico de Paysandu x Portuguesa possui goleada de 6, jogos na Série A e equilíbrio; veja números Papão e Leão jogam pela 4ª fase da Copa do Brasil e decidem quem vai garantir R$2 milhões de premiação 13.03.26 13h46 mais esportes Deiveson Figueiredo enfrenta chinês na luta principal do UFC Macau Paraense tenta se recuperar da derrota que sofreu na última luta para voltar a ter chances de disputar o cinturão do peso-galo 13.03.26 10h07 futebol Após derrota, Remo fecha rodada na zona de rebaixamento; confira Time azulino perdeu para o Fluminense em casa e segue com três pontos na tabela 13.03.26 9h35 Futebol Paysandu só terá mais dois jogos nesse mês de março; veja quais são Papão terá folgas no calendário, já que o Parazão teve fim e Série C inicia somente em abril 12.03.26 17h58 MAIS LIDAS EM ESPORTES Futebol Paysandu só terá mais dois jogos nesse mês de março; veja quais são Papão terá folgas no calendário, já que o Parazão teve fim e Série C inicia somente em abril 12.03.26 17h58 JOGOS DE HOJE Futebol: veja quem joga hoje, sábado (14/03), horários das partidas e onde assistir ao vivo Brasileirão, Bundesliga, Campeonato Espanhol e outras competições internacionais movimentam o futebol neste sábado 14.03.26 7h00 FUTEBOL Histórico de Paysandu x Portuguesa possui goleada de 6, jogos na Série A e equilíbrio; veja números Papão e Leão jogam pela 4ª fase da Copa do Brasil e decidem quem vai garantir R$2 milhões de premiação 13.03.26 13h46 F1: Russell vence sprint com batalha de Ferraris no GP da China; Bortoleto é 13º 14.03.26 1h22